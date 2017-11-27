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Борис Дубровский прокомментировал решение МОК о лишении Ольги Фактулиной сочинской медали
27.11.2017 г. 08:24
"Мы разочарованы решением МОК о пожизненном запрете на участие Ольги Фактулиной в Олимпиаде и лишении ее сочинской олимпийской награды. К сожалению, в современном спорте стало слишком много политики, это недопустимо и противоречит принципам, которые лежат в основе олимпийского движения. Мы поддерживаем Ольгу в этот тяжелейший период и сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить ее честное имя в глазах мировой спортивной общественности", - цитирует губернатора Челябинской области Бориса Дубровского пресс-служба.
Комиссия международного олимпийского комитета в пятницу, 24 ноября, признала Ольгу Фаткулину виновной в нарушении антидопинговых правил. Поводом для перепроверки допинг-проб российских спортсменов стал доклад Ричарда Макларена, в котором сообщается о царапинах на пробирках и повышенном содержании соли в сданных пробах. МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх Ольгу Фаткулину и лишил конькобежку серебряной медали сочинской Олимпиады.
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