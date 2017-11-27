Упавшую с велосипеда в Таиланде челябинку доставили на родину спецбортом

Фото с сайта mchs.gov.ru

Самолет прибыл в аэропорт Челябинска в воскресенье, 26 ноября. Там женщину встретил реанимобиль, который доставил ее в больницу. Состояние челябинки остается тяжелым. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Черепно-мозговую травму женщина получила 31 октября во время поездки на велосипеде в Таиланде, где она отдыхала вместе с мужем.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.11.2017 г.»