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Упавшую с велосипеда в Таиланде челябинку доставили на родину спецбортом
27.11.2017 г. 08:14
Фото с сайта mchs.gov.ru
Самолет прибыл в аэропорт Челябинска в воскресенье, 26 ноября. Там женщину встретил реанимобиль, который доставил ее в больницу. Состояние челябинки остается тяжелым. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Черепно-мозговую травму женщина получила 31 октября во время поездки на велосипеде в Таиланде, где она отдыхала вместе с мужем.
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