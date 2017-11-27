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В Челябинске загорелось общежитие
27.11.2017 г. 08:05
Фото с сайта www.mchs.gov.ru
По предварительным данным, погибли два человека. Сегодня, 27 ноября, утром загорелось здание на улице 3-го Интернационала. Сообщение о пожаре в девятиэтажном общежитии поступило в восемь часов утра. На место выехали 10 пожарных расчетов. Жильцов эвакуируют. По данным источника Znak.com, огнеборцы обнаружили в одной из комнат, которая была эпицентром возгорания, тела двух погибших.
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