Минздрав предложил отказывать пьяным в продаже алкоголя

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Руководители челябинских магазинов и ресторанов отреагировали на законопроект, представленный ведомством. Они не понимают, каким образом определять, кому будет можно, а кому нельзя продавать алкоголь. Челябинский ресторатор Алексей Носков одобряет предложенный минздравом законопроект, но считает, что документ нуждается в доработках.

"Хорошее предложение! Объясню, почему я так обрадовался. Действительно бывают ситуации, когда пытаешься отказать в продаже алкоголя, но это очень сложно сделать, потому что начинаются скандалы и так далее. Вопрос в другом. Как оценить степень?" — прокомментировал он.

Алексей Носков сравнил пьяных клиентов ресторана с водителями, которые садятся за руль нетрезвыми.

"Есть правила дорожного движения, которые говорят о том, что нельзя находиться за рулем пьяным. Для того, чтобы это выявить, даже минимальные значения опьянения, нужно везти водителя на экспертизу. Как это сделать с гостями в ресторане? Причем которых далеко не один, а несколько десятков. Гость может задать вопрос: "Почему мне отказали, а вот этому наливают, хотя он тоже пил?". Какие градации и степени? Я, честно говоря, даже не представляю, как это будет реализовано", — заявил Алексей Носков.

Коммерческий директор сети магазинов "Проспект" Андрей Грибанов тоже не понимает, как можно будет оценить степень опьянения покупателей.

"Критерии по оценке несовершеннолетних мне понятны — это паспорт. А по поводу пьяный-непьяный ничего не ясно. Какие предложения за последние несколько лет были, во-первых, разумные и, во-вторых, воплощены в жизнь? Мне кажется, что там (в министерствах - прим. ред.) сидят куча чиновников, которым нужно что-то делать и что-то предлагать, а как это будет реализовываться — этот вопрос почему-то никем не ставится", — отметил он.

Также Андрей Грибанов прокомментировал предложение минздрава закрывать полки с алкоголем ширмой.

"После закрытия ширмами прилавков с сигаретами их продажи сначала снизились, но потом вернулись на прежний уровень. По алкоголю ситуация может быть другой. Я, честно говоря, не совсем понимаю, каким образом покупать алкоголь, не видя его. Это сложно. Если мы говорим о неком социальном фокусе покупателя, который покупает самую дешевую водку, ему будет без разницы — закрыта или открыта полка. Если человек хочет выбрать вино, то закрытая полка является для него моментом сложнопреодолимым. Я не вижу правильным закрытие полки по алкоголю. Мы (магазины - прим. ред.) просто-напросто заставим людей покупать некачественный напиток. У человека не будет визуального выбора", — сказал Андрей Грибанов.

Руководство "МАВТа" воздержалось от комментариев по поводу предложения минздрава. Наш корреспондент также пытался узнать реакцию сети магазинов "Красное&Белое". Там тоже отказались озвучить позицию по возможному ограничению продажи алкоголя пьяным.

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