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Челябинцев ждут выходные с химическим запахом
24.11.2017 г. 16:33
Фото с сайта pravmin74.ru
В городе объявлены НМУ первой степени до вечера понедельника, 27 ноября. Об этом сообщил челябинский гидрометцентр. При слабом ветре неблагоприятного направления и инверсии повышается вероятность образования смога.
С вечера четверга, 23 ноября, в областную экологическую приемную поступило более 40 обращений. Южноуральцы сообщают о химическом запахе, сильной задымленности и резком ухудшении самочувствия.
"Также поступили жалобы на конкретные предприятия с улиц Автодорожной и Морской, Копейского шоссе и Троицкого тракта", — отметил директор БЭФ "Моя планета" Виталий Безруков.
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