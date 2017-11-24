Челябинцев ждут выходные с химическим запахом

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В городе объявлены НМУ первой степени до вечера понедельника, 27 ноября. Об этом сообщил челябинский гидрометцентр. При слабом ветре неблагоприятного направления и инверсии повышается вероятность образования смога.

С вечера четверга, 23 ноября, в областную экологическую приемную поступило более 40 обращений. Южноуральцы сообщают о химическом запахе, сильной задымленности и резком ухудшении самочувствия.

"Также поступили жалобы на конкретные предприятия с улиц Автодорожной и Морской, Копейского шоссе и Троицкого тракта", — отметил директор БЭФ "Моя планета" Виталий Безруков.

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