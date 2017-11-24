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В Челябинской области построят завод по производству черной икры
24.11.2017 г. 16:08
Реализацией проекта займутся инвесторы из Чехии. Губернатор Борис Дубровский обсудил с предпринимателем Мартином Черноушеком строительство завода по выращиванию рыбы осетровых пород в Еткульском районе. Он должен заработать в 2018 году. Проектная мощность составит 350 тонн в год товарной продукции и 10 тонн в год пищевой осетровой икры. В проект будет вложено более 700 млн рублей. Ведутся переговоры с банком об открытии кредитной линии. В связи с этим инициаторы проекта обратились к губернатору с вопросом о возможности предоставления госгарантий.
«Вы можете подать заявку на конкурс по предоставлению госгарантий, но если выиграете это право, будьте готовы к очень жесткому контролю с нашей стороны», – заявил Борис Дубровский.
Он добавил, что Челябинская область заинтересована в открытии высокотехнологичного производства, появление которого даст толчок развитию всей рыбной отрасли.
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