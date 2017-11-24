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В Челябинской области ВИЧ-инфекцией заражается 12 человек в день
24.11.2017 г. 16:05
Фото с сайта uralstudent.ru
По России – 10 человек в час. При этом все чаще положительный ВИЧ-статус приобретают социально благополучные люди. Проблема состоит еще и в том, что многие не знают, что заражены.
Чтобы исправить ситуацию, минздрав Челябинской области регулярно организует бесплатное анонимное тестирование. В эти дни акция проходит в ТК "Фиеста". Она продолжится и в выходные, 25 и 26 ноября. Сдать кровь на ВИЧ можно будет с 14:00 до 20:00 на втором этаже комплекса, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
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