Челябинская область вновь вошла в список регионов с убыточным ОСАГО

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Южный Урал расположился на 14-й строчке красной зоны. Рейтинг составил Российский союз автостраховщиков по данным за период с января по сентябрь 2017 года. В аналогичном исследовании прошлого года Челябинская область заняла 10-е место. Несмотря на общее улучшение позиции, за этот период на Южном Урале более чем на 15 тыс. рублей увеличилась средняя выплата по страховке. В 2017 году она составила около 93 тыс. рублей. Доля судебных выплат равна 12%.

По частоте страховых случаев Челябинская область с показателем 7% вошла в четверку худших российских регионов. Первые три места заняли Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область. В Алании средняя выплата по страховкам за первые девять месяцев года составила около 150 тыс. рублей, а доля судебных выплат — 17%.

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