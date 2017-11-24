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Детей с опухолями и лейкозами в Челябинске будут лечить по-новому
24.11.2017 г. 15:58
Фото с сайта opuholi.org
Врачи областной детской больницы приняли участие в совещании в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве.
На встрече были обнародованы два новых протокола проведения терапии пациентам с острым миелобластным лейкозом и апластической анемией. Челябинские врачи врачи возьмут эти регламенты на вооружение.
«Препятствий для использования протоколов в больнице нет: материальная база и кадровые ресурсы позволяют внедрить их в полной мере», - сообщил главный детский онколог регионального минздрава Сергей Коваленко.
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