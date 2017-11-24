Стартовал предварительный отбор претендентов на получение бизнес-премии «Сделано в Челябинске»

Автор фото: Алиса Ческидова

Начал работу экспертный совет проекта. Заседание состоится 30 ноября. В этот день бизнес-эксперты определят победителей премии.

Финалистами премии стали 20 компаний. Руководители презентовали свои проекты в эфире радиостанции «Челябинское эхо» и 31 канала.

Автор фото: Стас Новиков

Программы выходили в эфир с сентября. Руководители компаний-финалистов рассказывали о своих продуктах, бизнес-процессах, технологиях, конкурентной борьбе, продвижении, инновационных подходах к развитию.

«Необходимы примеры того, как люди с нуля создают бизнес или продолжают его вопреки угрозам, которые возникают на пути, как они делают экономику каждый день, тихо, без шумихи. Таких людей очень много», - рассказал о целях проекта ведущим премии, генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев.

Автор фото: Стас Новиков

Работу компаний анализировали и эксперты. Теперь каждый из них будет выставлять оценки финалистам.

Предварительный отбор претендентов на получение бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» будет проходить до 29 ноября. Аналитики партнера премии «Территория бизнеса» выберут победителей в 2-х номинациях: услуги и производство. И уже из этих компаний будут определены по три претендента на победу из каждой категории. Критериями оценки станут объективные, рациональные показатели работы предприятий. Анализировать будут финансовый результат, количество запросов в поисковых системах, масштаб предприятия, его статус и географию присутствия на рынке.

30 ноября на заседании экспертный совет из 6-ти компаний выберет победителей премии. В этом году оценивать бизнес будут сразу 17 экспертов. Среди них чиновники, бизнесмены, руководители общественных организаций и СМИ. Каждый специалист получит заполненные участниками анкеты с основной информацией о компаниях и видеопрезентации бизнес-проектов. Победителей определят по следующим критериям: уникальность, стратегические ценности, имидж/репутация, степень влияния на бренд Челябинской области, внедрение инноваций.

Имена обладателя главного приза и лауреатов станут известны в начале декабря.

Главный приз бизнес-премии «Сделано в Челябинске» - годовое рекламное сопровождение бизнеса от радиостанции "Челябинское эхо" и 31 канала.

Автор фото: Алиса Ческидова

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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