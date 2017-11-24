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Перед митингом Навального и акцией против Томинского ГОКа полиция предупредила челябинцев об уголовной ответственности
24.11.2017 г. 12:22
В правоохранительных органах опасаются, что в предстоящие выходные - 25 и 26 ноября - жители города выйдут на несанкционированные массовые мероприятия. В эти дни в Челябинске будут проходить митинг Алексея Навального и акция против строительства ГОКа. Обе они согласованы с властями. Если кто-то решит массово выйти на улицы с плакатами и призывами не в рамках этих мероприятий, будут наказаны.
За нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании предусмотрены штрафы. Для физических лиц - от 10 тыс. рублей, для должностных - от 50 тыс. рублей. Неоднократное нарушение порядка проведения акций уже грозит штрафом от 600 тыс. до 1 млн рублей. Также предусмотрены обязательные работы и лишение свободы на срок до пяти лет, напомнили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
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