Росатом предложил журналистам Челябинска понюхать рутений-106 на «Маяке»

Источник: vk.com/rosatomru

В Озерск госкорпорация планирует их привезти за свой счет и разместить бесплатно. Участники тура смогут посетить ПО "Маяк" и найти ответы на многие волнующие южноуральцев вопросы, обещают организаторы. Журналистам и блогерам расскажут о том, как образуется рутений-106, можно ли его понюхать и потрогать.

"Где та труба на "Маяке", откуда вылетает рутений?" - написали организаторы в группе "Росатома" в соцсети "ВКонтакте".

Предполагается, что поездка в Озерск состоится в начале декабря.

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