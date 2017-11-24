Рэпер Гнойный назвал Челябинск «столицей СПИДа» и получил ответ в стихах от пресс-секретаря Дубровского

Фото с сайта gubernator74.ru

Концерт Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, состоялся в городе в четверг, 23 ноября. Во время выступления баттл-рэпер сказал, что ошибся, когда ранее назвал столицей СПИДа Екатеринбург. "Помните, я говорил, что столица СПИДа — это Екатеринбург? Ну так вот, извиняюсь перед правительством Екатеринбурга. Я ошибался. Челябинск — столица СПИДа!" - заявил зрителям исполнитель.

После этого в Теlegram-канале «Молнии Дубровского», где размещает публикации пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, появился следующий текст:

"Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб,

Скажи нам "просто сорри за то, что был так груб".

Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш,

И там, где рубишь кэш, запиливаешь трэш".

Кстати, реакция на заявление Машнова о Екатеринбурге была бурной. Исполнителю ответили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«По-хорошему, тебе подзатыльник нужно дать, но Гнойный есть Гнойный», — написал Куйвашев в Instagram. «В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжество, и любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется», - добавил губернатор Свердловской области.

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