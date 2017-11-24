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Рэпер Гнойный назвал Челябинск «столицей СПИДа» и получил ответ в стихах от пресс-секретаря Дубровского
24.11.2017 г. 12:10
Концерт Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, состоялся в городе в четверг, 23 ноября. Во время выступления баттл-рэпер сказал, что ошибся, когда ранее назвал столицей СПИДа Екатеринбург. "Помните, я говорил, что столица СПИДа — это Екатеринбург? Ну так вот, извиняюсь перед правительством Екатеринбурга. Я ошибался. Челябинск — столица СПИДа!" - заявил зрителям исполнитель.
После этого в Теlegram-канале «Молнии Дубровского», где размещает публикации пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, появился следующий текст:
"Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб,
Скажи нам "просто сорри за то, что был так груб".
Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш,
И там, где рубишь кэш, запиливаешь трэш".
Кстати, реакция на заявление Машнова о Екатеринбурге была бурной. Исполнителю ответили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.
«По-хорошему, тебе подзатыльник нужно дать, но Гнойный есть Гнойный», — написал Куйвашев в Instagram. «В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжество, и любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется», - добавил губернатор Свердловской области.
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