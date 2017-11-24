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Жители Челябинска хотят работать три дня в неделю и всего по семь часов
24.11.2017 г. 09:54
Свой рабочий график каким-либо образом хотели бы изменить 85% участников опроса, проведенного сайтом Зарплата.ру. В частности, выяснилось, что 70% респондентов работают в стандартном режиме – пять дней в неделю с двумя выходными. Каждый восьмой – занят во фрилансе, по сменному графику (2/2, 3/3) трудятся 8% жителей.
У половины опрошенных рабочий день длится восемь часов, а у каждого седьмого – девять. 90% согласны трудиться больше часов, но меньше дней в неделю, при условии, что изменение не повлияет на размер зарплаты. Треть респондентов хотели бы работать три дня в неделю, а каждый пятый с удовольствием устроился бы на должность с четырьмя рабочими днями. 35% челябинцев предпочитают трудиться по семь часов в день, а 15% согласились бы на шесть часов.
Для того чтобы уменьшить свой рабочий день хотя бы на час, 30% жителей готовы сократить обеденный перерыв, столько же перестанут отвлекаться на разговоры с коллегами и личные дела, а 15% согласны отменить перекуры и чаепития, лишь бы не сидеть в офисе последний час.
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