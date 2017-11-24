Уже весной в сквере напротив ЮУрГУ могут начать строительство часовни

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Уже весной в сквере напротив ЮУрГУ могут начать строительство православной часовни имени Андрея Первозванного. Проект активно продвигает руководство вуза и поддерживает мэрия Челябинска. Против выступает инициативная группа студентов, по мнению которых скверу может найтись более достойное применение. Сегодня, 24 ноября, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале разбираемся, может ли религиозный храм соседствовать с храмом науки и при этом служить украшением городской среды.

Гости в студии: представитель инициативной группы за сохранение студенческого сквера Денис Ибрагимов и архитектор Василий Важенин.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для в эфира на нашем сайте.

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