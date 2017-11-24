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Челябинскую область назвали одним из регионов-лидеров в поддержке малого и среднего бизнеса
24.11.2017 г. 08:50
Высокую оценку Южный Урал получил от минэкономразвития России. Замруководителя ведомства Олег Фомичев признал заслуги области во время участия в конференции "Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", которая прошла в Челябинске.
В мероприятии приняли участие более 400 экспертов со всей страны. Они назвали основные направления помощи бизнесу, среди которых создание системы одного окна и недостающих институтов поддержки. Замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров подчеркнул, что в регионе стало больше индивидуальных предпринимателей.
"Со 140 тысячами предпринимателей нельзя работать в ручном режиме, нужно создавать инвестклимат и снижать административные барьеры", — отметил он.
Также эксперты призвали бороться с нелегальным бизнесом, который мешает развитию здоровой конкуренции.
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