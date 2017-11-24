  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -3 ... -5 C°
  • -4 ... -6 C°
  • 58.4622р. - 0.5439
  • 69.1783р. - 0.2247
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

После обнаружения в Чурилово собаки с ножом в горле возбуждено уголовное дело

24.11.2017 г. 08:48

После обнаружения в Чурилово собаки с ножом в горле возбуждено уголовное дело
Фото с сайта Prim.News

Установить личности живодеров пока не удалось. Собаку с ножом в горле обнаружили 9 ноября на территории садового товарищества в Чурилово. Сотрудники приюта "Бим" отвезли животное в ветеринарную клинику, где ему провели операцию. Кроме того, в этих же садах нашли еще одну раненую собаку, которой также оказали помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В данный момент правоохранители разыскивают тех, кто издевался над псами.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.11.2017 г.»

Новости на эту тему