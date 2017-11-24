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После обнаружения в Чурилово собаки с ножом в горле возбуждено уголовное дело
24.11.2017 г. 08:48
Фото с сайта Prim.News
Установить личности живодеров пока не удалось. Собаку с ножом в горле обнаружили 9 ноября на территории садового товарищества в Чурилово. Сотрудники приюта "Бим" отвезли животное в ветеринарную клинику, где ему провели операцию. Кроме того, в этих же садах нашли еще одну раненую собаку, которой также оказали помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В данный момент правоохранители разыскивают тех, кто издевался над псами.
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