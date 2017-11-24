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Женщина на Chevrolet врезалась в микроавтобус и протаранила дерево на ЧТЗ

24.11.2017 г. 08:32

Женщина на Chevrolet врезалась в микроавтобус и протаранила дерево на ЧТЗ
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

Авария произошла сегодня, 24 ноября, около семи часов утра на пересечении улиц Бажова и Героев Танкограда. 

"Водитель Chevrolet на нерегулируемом перекрестке при выезде на главную дорогу совершил столкновение с автобусом Peugeot", - сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД. От удара легковушка изменила направление движения и врезалась в дерево. Микроавтобус наехал на ограждение и повредил светофор. Обе машины сильно покорежены, у Peugeot - передняя часть.

За рулем Chevrolet находилась 36-летняя женщина, водителю микроавтобуса 24 года. Женщине потребовалась помощь врачей. 

 

 

 

 

   Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com

 

   Видео предоставлено очевидцем

 

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