Женщина на Chevrolet врезалась в микроавтобус и протаранила дерево на ЧТЗ

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

Авария произошла сегодня, 24 ноября, около семи часов утра на пересечении улиц Бажова и Героев Танкограда.

"Водитель Chevrolet на нерегулируемом перекрестке при выезде на главную дорогу совершил столкновение с автобусом Peugeot", - сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД. От удара легковушка изменила направление движения и врезалась в дерево. Микроавтобус наехал на ограждение и повредил светофор. Обе машины сильно покорежены, у Peugeot - передняя часть.

За рулем Chevrolet находилась 36-летняя женщина, водителю микроавтобуса 24 года. Женщине потребовалась помощь врачей.

Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com

Видео предоставлено очевидцем

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.11.2017 г.»