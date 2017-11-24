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На жителя Челябинска упала железобетонная плита. Мужчина скончался на месте
24.11.2017 г. 08:10
Фото с сайта ozerskadm.ru
Трагический инцидент произошел в Советском районе на улице Парк Б, сообщили в городской службе спасения. 65-летний челябинец разбирал гараж, и на него обрушилась стеновая железобетонная плита. На место прибыли спасатели, который вытащили тело погибшего из-под строительной конструкции, для этого им пришлось использовать гидравлический инструмент. Затем сотрудники службы стали разбирать завал. Тело передали полицейским.
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