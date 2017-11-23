Водителя Range Rover, который убил молодого отца в ДТП, просили отпустить из-под стражи за миллион

Фото с сайта 74.мвд.рф

Такую меру пресечения предложил избрать адвокат 47-летнего виновника аварии. Суд отказался выполнять просьбу защитника и отправил мужчину в СИЗО на два месяца, до 21 января 2018 года. По мнению прокурора, если магнитогорца отпустить, он может скрыться или снова сесть пьяным за руль. Ранее водителя Range Rover неоднократно штрафовали на превышение скорости и нарушения других ПДД.

Смертельное ДТП по его вине произошло во вторник, 21 ноября, в Магнитогорске. Range Rover выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Geely МК, а затем — с ВАЗ-2114. Водитель отечественной машины, который вез из роддома жену с новорожденным ребенком, скончался. Полицейские установили, что виновник аварии в момент ДТП был пьян. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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Все новости за 23.11.2017 г.»