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В Челябинске пройдет рок-н-ролльный концерт для матерей

23.11.2017 г. 16:38

В Челябинске пройдет рок-н-ролльный концерт для матерей
Фото с сайта vladtime.ru

Он начнется на Кировке в 13:00 в воскресенье, 26 ноября. Концерт будет приурочен ко Дню матери, который в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября.

В рамках праздника в городе пройдет еще несколько мероприятий. Так, в 14:00 в горсаду им. Пушкина начнется концерт "К мамам с любовью", а в парке им. Гагарина — представление "От сердца к сердцу". В мероприятиях примут участие сольные вокалисты, хореографические ансамбли и эстрадные коллективы.

 

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