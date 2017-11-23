В Челябинске пройдет рок-н-ролльный концерт для матерей

Фото с сайта vladtime.ru

Он начнется на Кировке в 13:00 в воскресенье, 26 ноября. Концерт будет приурочен ко Дню матери, который в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября.

В рамках праздника в городе пройдет еще несколько мероприятий. Так, в 14:00 в горсаду им. Пушкина начнется концерт "К мамам с любовью", а в парке им. Гагарина — представление "От сердца к сердцу". В мероприятиях примут участие сольные вокалисты, хореографические ансамбли и эстрадные коллективы.

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Все новости за 23.11.2017 г.»