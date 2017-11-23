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Роспотребнадзор: радиационная обстановка в Челябинской области остается стабильной

23.11.2017 г. 16:09

Роспотребнадзор: радиационная обстановка в Челябинской области остается стабильной
Фото с сайта kirov-portal.ru

Средние значения естественного гамма-фона за период с 23 октября по 23 ноября 2017 не превышают данные многолетних наблюдений. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Челябинской области. Оно опубликовало результаты измерения гамма-фона в 30 городах региона.

Максимальное значение было зафиксировано в Чебаркуле — 0,20 микрозивертов в час. Безопасным для человека считается порог максимум 0,30 микрозивертов в час.

Сообщение Роспотребнадзора появилось спустя два дня после заявления Росгидромета о выбросе рутения-106 в Челябинской области. Служба сообщила, что в период с 26 сентября по 1 октября в районе Аргаяша и поселка Новогорный, который расположен рядом с Озерском, было зафиксировано "экстремально высокое" радиационное загрязнение. Оно превысило показатели предыдущего месяца почти в тысячу раз.

 

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