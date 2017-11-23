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Грузовикам запретили въезжать в Челябинск во время НМУ

23.11.2017 г. 15:52

Грузовикам запретили въезжать в Челябинск во время НМУ
Фото с сайта pravmin74.ru

Ограничение будет касаться транспорта первых трех экологических классов. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. В нем перечислен список грузов, перевозчики которых смогут въезжать в город в период НМУ. Например, ограничения не будут касаться транспорта с продуктами, животными, лекарствами, топливом и почтой.

Ограничительные меры были приняты в целях снижения нагрузки на окружающую среду в период НМУ. В ближайшее время на въездах в город установят соответствующие дорожные знаки.

 

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