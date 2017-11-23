Приемный отец купил себе квартиру и машину на деньги 12-летнего сына

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Теперь мужчина должен вернуть мальчику более 1 млн рублей. Отец несколько лет получал деньги на содержание ребенка, который в это время жил у бабушки. Семья усыновила мальчика в 2007 году. Спустя месяц после этого мать скончалась в ДТП. За десять лет виновник аварии выплатил около 700 тыс. рублей компенсации морального вреда, причиненного ребенку. Все эти деньги отец потратил на себя. Также он получал на мальчика пенсию по потере кормильца. Эти деньги тоже присвоил.

Прокуратура выяснила, что с 2012 года ребенок живет у бабушки. В этом году суд принял решение об отмене усыновления и постановил вернуть ребенку все социальные выплаты и компенсации, сообщила областная прокуратура.

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