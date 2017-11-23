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Челябинский суд ограничил доступ к сайтам, которые незаконно продавали полисы ОСАГО
23.11.2017 г. 16:04
Фото с сайта 74.мвд.рф
Порталы предлагали заполненные бланки по цене от 2 тыс. до 2,6 тыс. рублей с занесением в базу Российского союза автостраховщиков. Также на сайтах продавали незаполненные полисы. Там можно было приобрести партию до трех тысяч бланков по 100 рублей за штуку. При этом интернет-ресурсы предупреждали о невозможности получения страховых выплат в случае ДТП.
По данным областной прокуратуры, сайты, на которых обнаружили нарушения, не входят в официальный перечень Российского союза автостраховщиков, поэтому не имели права продавать полисы ОСАГО. Суд вынес решение ограничить доступ.
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