Челябинский суд ограничил доступ к сайтам, которые незаконно продавали полисы ОСАГО

Фото с сайта 74.мвд.рф

Порталы предлагали заполненные бланки по цене от 2 тыс. до 2,6 тыс. рублей с занесением в базу Российского союза автостраховщиков. Также на сайтах продавали незаполненные полисы. Там можно было приобрести партию до трех тысяч бланков по 100 рублей за штуку. При этом интернет-ресурсы предупреждали о невозможности получения страховых выплат в случае ДТП.

По данным областной прокуратуры, сайты, на которых обнаружили нарушения, не входят в официальный перечень Российского союза автостраховщиков, поэтому не имели права продавать полисы ОСАГО. Суд вынес решение ограничить доступ.

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