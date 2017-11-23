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В Челябинске сегодня обсуждают перезагрузку системы господдержки малого и среднего бизнеса

23.11.2017 г. 14:14

В Челябинске сегодня обсуждают перезагрузку системы господдержки малого и среднего бизнеса
Фото с сайта www.econom-chelreg.ru

В городе проходит мероприятие всероссийского масштаба. На конференции "Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" эксперты и чиновники анализируют региональные проекты, направленные на помощь небольшим компаниям, повышение качества госуслуг. Форум проходит в МФЦ "Территория бизнеса".

 

 

 

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