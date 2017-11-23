Озерск, Снежинск и Трехгорный смогут получить статус ТОСЭР

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Госдума приняла законопроект, который разрешает создавать такие зоны в закрытых городах. "Статус ТОСЭР послужит серьезным толчком для развития экономики. Потенциальные резиденты в закрытых городах региона уже планируют реализовать 25 проектов с объемом инвестиций 9,4 млрд руб., которые позволят создать дополнительно 1800 рабочих мест", - заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Планируется, что 29 ноября закон утвердит Совет Федерации, после чего документ направят на подпись президенту Владимиру Путину. Сейчас на Южном Урале статус ТОСЭР есть у Бакала и Верхнего Уфалея. Предприятия-резиденты, работающие на таких территориях, получают налоговые преференции и льготы по страховым взносам.

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