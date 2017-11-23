Руководство «Речелстроя» нецелевым образом потратило полмиллиарда рублей

Фото с сайта rechelstroy.ru

Такой вывод сделали в минстрое области после проведенной проверки. Информацию в эфире "Челябинского эха" озвучил вице-губернатор Сергей Шаль. В студии радиостанции замглавы региона встретился с дольщиками "Речелстроя", которые не могут дождаться сдачи домов. Отчаявшиеся покупатели квартир обвиняют власти в бездействии. В эфире они заявили, что руководство области "в одной упряжке" с застройщиком, на что получили эмоциональный ответ от вице-губернатора:

- Вы же, получается, сейчас в одной упряжке с "Речелстроем", так же как и мы.

- Нет, вот я бы здесь с вами не согласился. Я считаю, что я в одной упряжке с вами. Я не в одной упряжке с "Речелстроем". Вы деньги платили ему и сейчас все, что я делаю — помогаю вам реализовать ваше законное право. Мне совершенно не нравится ни компания "Речелстрой", ни ее руководство. Более того, у нашей официальной проверки минстроя вывод такой, что нецелевым образом руководство компании потратило более 500 млн рублей. Я категорически не буду находится с такими людьми в одной упряжке. Да, мы помогаем им, потому что сегодня формально у них есть обязательство достроить, и мы понимаем, что без нашей помощи они скорее всего не справятся, потому что они в очень глубоком тупике.

Сергей Шаль сообщил, что будет настоятельно рекомендовать "Речелстрою" составить детальный график строительных работ в микрорайоне "Чурилово Lake City". Также компанию заставят законсервировать лифты, установленные в домах, которые стоят недостроенные. Это будет сделано по просьбе дольщиков: люди опасаются, что к моменту сдачи объектов дорогостоящее оборудование придет в негодность или его своруют.

Вице-губернатор напомнил, что до конца года предполагается сдать один проблемный дом "Речелстроя". К марту 2018-го - еще три. Но эти планы могут сдвинуться, если не удастся быстро получить деньги от продажи земельных участков компании, с которых недавно был снят арест.

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Все новости за 23.11.2017 г.»