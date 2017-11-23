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В Пласте судебные приставы сорвали свадьбу из-за долга жениха по алиментам
23.11.2017 г. 13:09
49-летний мужчина не передал 65 тыс. рублей на содержание троих детей. До июля 2017 года южноуралец сидел в тюрьме. После освобождения переехал к женщине, с которой познакомился через переписку во время отбывания наказания. Через некоторое время мужчина решил вернуться к криминальной жизни и совершил кражу. На него завели уголовное дело, которое на днях передали в суд.
Также житель Пласта после возвращения из колонии регулярно избегал встреч с приставами, которые приходили к нему домой. Однажды он все-таки зашел к судебным исполнителям - объяснить, что не может платить алименты из-за отсутствия работы. Приставы составили протокол и доставили должника в суд. Ему назначили 10 суток ареста. Мужчина просил уменьшить срок, чтобы успеть на свадьбу, но безуспешно. Бракосочетание пришлось отложить, сообщили в управлении службы судебных приставов по Челябинской области.
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