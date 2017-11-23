Челябинск с помощью ВСМ поможет Екатеринбургу принимать гостей ЭКСПО-2025

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Предполагается, что часть гостей будут приезжать в южноуральскую столицу и отсюда за 1-1,5 часа добираться до главной площадки мероприятия по новой железной дороге. Об этом на заседании наблюдательного совета хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» заявил губернатор Борис Дубровский. Он отметил, что ВСМ Челябинск - Екатеринбург станет одним из аргументов при выборе Екатеринбурга в качестве места проведения крупнейшей мировой выставки. По словам главы региона, сейчас задача хозпартнерства – донести до всех потенциальных участников перспективы проекта ВСМ.

«Компании, которые на данном этапе включаются в проект, будут формировать компетенции для его реализации, а, следовательно, и рыночные перспективы на следующие 30-50 лет. Уверен, на территории Челябинской и Свердловской областей есть все возможности, чтобы освоить эти компетенции. На Южном Урале есть два предприятия, выпускающие стометровые рельсы, РМК намерена осваивать производство контактного провода, специалисты ММК уже сейчас погружены в задачу освоения производства креплений верхнего строения путей», - сказал Дубровский.

Список потенциальных инвесторов магистрали губернатор поручил представить к марту 2018 года.

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Все новости за 23.11.2017 г.»