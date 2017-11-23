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С убийцы дочери бывшего директора ЧТЗ требуют 20 млн рублей компенсации
23.11.2017 г. 12:54
Такую сумму хочет получить вдовец. Его жена была постоянным покупателем в магазине, где работал убийца. 5 декабря 2016 года она пришла туда за душевой кабиной, за которую ранее заплатила 100 тыс. рублей. Но продавец не оформил заказ у поставщика, поэтому товар не доставили. Причем позже выяснилось, что сделал он это намеренно. Клиентка во время визита в магазин попросила вернуть деньги, угрожая обратиться в прокуратуру. Тогда продавец набросился на покупательницу с ножом и убил ее.
На мужчину завели уголовное дело. Выяснилось, что во время работы продавцом челябинец совершил шесть аналогичных мошенничеств с заказами, причинив клиентам ущерб на сумму более 300 тыс. рублей. На автомобиль мужчины наложили арест. Помимо мужа убитой, компенсацию требует и владелец магазина, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры. На этой неделе уголовное дело по статьям об убийстве и мошенничестве передали в суд.
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