Зарплата немедицинских работников в больницах Челябинской области увеличится

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Работникам, которые не попали под "майские" указы президента, оклады поднимут на 4%. Соответствующее решение приняло региональное правительство. К 2018 году президент Владимир Путин поручил довести уровень дохода младших и средних медработников до 100% от средней зарплаты по региону. Принятое же областным правительством решение распространится на немедицинских сотрудников.

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Все новости за 23.11.2017 г.»