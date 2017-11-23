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Зарплата немедицинских работников в больницах Челябинской области увеличится

23.11.2017 г. 11:49

Зарплата немедицинских работников в больницах Челябинской области увеличится
Фото с сайта MedPortal.ru

Работникам, которые не попали под "майские" указы президента, оклады поднимут на 4%. Соответствующее решение приняло региональное правительство. К 2018 году президент Владимир Путин поручил довести уровень дохода младших и средних медработников до 100% от средней зарплаты по региону. Принятое же областным правительством решение распространится на немедицинских сотрудников.

 

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