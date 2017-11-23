Челябинск
- -2 ... -4 C°
- -2 ... -4 C°
- 59.0061р. - 0.4543
- 69.403р. - 0.4154
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Зарплата немедицинских работников в больницах Челябинской области увеличится
23.11.2017 г. 11:49
Фото с сайта MedPortal.ru
Работникам, которые не попали под "майские" указы президента, оклады поднимут на 4%. Соответствующее решение приняло региональное правительство. К 2018 году президент Владимир Путин поручил довести уровень дохода младших и средних медработников до 100% от средней зарплаты по региону. Принятое же областным правительством решение распространится на немедицинских сотрудников.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 21.11.2017 г. Директора троицкого предприятия оштрафовали на 10 тыс. рублей за долги по зарплате на 6 млн
- 20.11.2017 г. Половина работников сферы искусства и развлечений в Челябинской области готовы на снижение зарплаты
- 01.11.2017 г. Зарплаты южноуральцев в ближайшие два месяца могут увеличиться
- 30.10.2017 г. В Челябинской области зарплаты бюджетников пересчитали на миллиард рублей
- 12.10.2017 г. Предприятия Южного Урала задолжали работникам почти 90 млн рублей