В Челябинской области будут судить торговцев, у которых изъяли 12 тыс. бутылок поддельного спиртного

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Пятерых южноуральцев обвиняют в незаконном массовом производстве и продаже спиртосодержащей продукции. Нелегальным алкоголем торговали в промышленных помещениях Металлургического и Курчатовского районов Челябинска. На бутылки с поддельной продукцией клеили этикетки известных марок. Во время обысков на складах оперативники изъяли более 12 тыс. бутылок алкоголя и две тысячи литров спирта на общую сумму 2,5 млн рублей. Уголовное дело передали в суд, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

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Все новости за 23.11.2017 г.»