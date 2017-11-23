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В Челябинской области будут судить торговцев, у которых изъяли 12 тыс. бутылок поддельного спиртного
23.11.2017 г. 11:47
Фото с сайта 74.мвд.рф
Пятерых южноуральцев обвиняют в незаконном массовом производстве и продаже спиртосодержащей продукции. Нелегальным алкоголем торговали в промышленных помещениях Металлургического и Курчатовского районов Челябинска. На бутылки с поддельной продукцией клеили этикетки известных марок. Во время обысков на складах оперативники изъяли более 12 тыс. бутылок алкоголя и две тысячи литров спирта на общую сумму 2,5 млн рублей. Уголовное дело передали в суд, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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