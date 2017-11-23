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Вице-мэра Златоуста задержали за ущерб бюджету на 4 млн рублей

23.11.2017 г. 10:46

Вице-мэра Златоуста задержали за ущерб бюджету на 4 млн рублей
Фото с сайта sledcom.ru

Динара Араслангареева подозревают в превышении должностных полномочий. Вместе с ним сегодня, 23 ноября, утром был задержан и начальник управления градостроительства и архитектуры Златоуста Владимир Хомяков. По версии следствия, в 2016 году чиновники без проведения установленных законом конкурсных процедур заключили муниципальный контракт с единственным поставщиком на строительство подводящих путей к частной газовой котельной. Для этого ранее без законных оснований на территории города был введен режим чрезвычайной ситуации.

В результате этих действия бюджету был причинен ущерб на 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу и предъявлении обвинения, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

 

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