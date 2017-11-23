В Еманжелинске осудили бывшую сотрудницу полиции, которая брала взятки планшетами

Фото с сайта 74.мвд.рф

Женщину оштрафовали на 300 тыс. рублей. Жительница Еманжелинска была следователем в отделе ОМВД по Коркинскому району Челябинской области. Она занималась расследованием уголовного дела по статье о мошенничестве. 16 июня 2016 года женщина предложила обвиняемому за взятку прекратить дело. В этот же день ей передали два планшетных компьютера.

Еманжелинский городской суд признал следователя виновной в получении взятки, назначил штраф и лишил права занимать должности в правоохранительных и государственных органах в течение трех лет.

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Все новости за 23.11.2017 г.»