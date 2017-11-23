- -2 ... -4 C°
- -2 ... -4 C°
- 59.0061р. - 0.4543
- 69.403р. - 0.4154
Креатив в организации бизнес-процессов. Необходимость или излишество?
23.11.2017 г. 10:26
А креатив при продаже строительного инструмента? Насколько такой подход предпринимателей к работе оказался эффективным? И почему они выбрали развитие по системе франчайзинга?
Говорим об этом сегодня, 23 ноября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.
Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».
Автор фото: Алиса Ческидова
Гости в студии:
Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» – директор по развитию сети магазинов инструмента «Технобум» Елена Пискунова
Бизнес-эксперт – эксперт общественной палаты Челябинской области, член регионального совета "Опоры России", член общественного совета при министерстве строительства Челябинской области Андрей Бодрягин
Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».
Категория 16+
- 21.11.2017 г. Челябинцы помогают качать нефть
- 16.11.2017 г. Челябинское агентство недвижимости выйдет на рынок Москвы, Крыма и Краснодара
- 14.11.2017 г. Челябинск снова станет лидером в стране по производству бульдозеров
- 09.11.2017 г. В Челябинске разработали сенсор, который узнает владельцев смартфонов в лицо
- 02.11.2017 г. Все по-взрослому. Детей в Челябинске погружают в профессии сотрудника ДПС, медсестры, металлурга, сантехника