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В Челябинске пройдет конференция «Биткойн и криптовалюта, практическое использование»

23.11.2017 г. 09:35

В Челябинске пройдет конференция «Биткойн и криптовалюта, практическое использование»
Фото с сайта www.vladtime.ru

Она состоится 30 ноября. Участникам мероприятия расскажут, что такое биткойн и как он работает. Также речь пойдет о будущем биткойна и криптовалют, о видах заработка на этих инструментах. Участникам разъяснят и работу с платформой АльфаКеш. В частности, можно будет узнать, сколько денег принесет эта криптовалютная платформа.

Конференция пройдет в конгресс-отеле «Малахит» на улице Труда, 153. Начнется в 19:00. Вход 100 рублей.

 

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