Челябинск
- -2 ... -4 C°
- -2 ... -4 C°
- 59.0061р. - 0.4543
- 69.403р. - 0.4154
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинске пройдет конференция «Биткойн и криптовалюта, практическое использование»
23.11.2017 г. 09:35
Фото с сайта www.vladtime.ru
Она состоится 30 ноября. Участникам мероприятия расскажут, что такое биткойн и как он работает. Также речь пойдет о будущем биткойна и криптовалют, о видах заработка на этих инструментах. Участникам разъяснят и работу с платформой АльфаКеш. В частности, можно будет узнать, сколько денег принесет эта криптовалютная платформа.
Конференция пройдет в конгресс-отеле «Малахит» на улице Труда, 153. Начнется в 19:00. Вход 100 рублей.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему