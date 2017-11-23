На Южном Урале ожидают вспышку свиного гриппа

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Первые случаи заболевания могут произойти уже в декабре. "По данным Всемирной организации здравоохранения в область может прийти высокопатогенный грипп Н1N1, который часто приводит к развитию первичной пневмонии. Надежно защититься от вируса можно только при помощи прививки", — отметила консультант отдела организации медицинской помощи детям и матерям минздрава Челябинской области Елена Степанидина.

Также в конце этого года и начале следующего традиционно повысится уровень заболеваемости ОРВИ. Сейчас в регионе наблюдается стабильная ситуация. За последнюю неделю в области к медикам обратились более 21 тыс. южноуральцев с ОРВИ. По сравнению с таким же периодом прошлого года, заболеваемость пневмонией сейчас на 5% ниже, сообщили в пресс-службе минздрава.

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