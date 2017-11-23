В Челябинской области потеплеет до +7 градусов

Фото с сайта cheladmin.ru

Такая температура воздуха ожидается сегодня, 23 ноября, в середине дня. Как сообщили в гидрометцентре, в целом по региону будет от 2 до 7 градусов выше нуля, в низинах до -3. В Челябинске +3 - +5. В ближайшую ночь столбики термометров опустятся до 4-6 градусов мороза.

В Челябинске осадков не ожидается. По области в отдельных районах пройдет небольшой дождь. На дорогах местами будет скользко.

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