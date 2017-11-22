В Челябинской области пройдет переохлажденный дождь

Фото с сайта pg12.ru

Осадки в виде мелких капель диаметром до 5 мм будут оседать на предметах, образуя лед. Переохлажденный дождь пройдет в ближайшую ночь. По данным челябинского гидрометцентра, температура воздуха опустится до +1- -4. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Также в некоторых районах ожидается туман.

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Все новости за 22.11.2017 г.»