В Челябинске возле школ и детсадов инспекторы ГИБДД будут ловить водителей без детских кресел

Фото с сайта vtambove.ru

В четверг, 23 ноября, в городе пройдет операция по проверке безопасности перевозки маленьких пассажиров. Сотрудники ДПС будут останавливать машины и смотреть, пристегнуты ли дети. При выявлении нарушений водителям объяснят, как правильно перевозить ребенка в машине. За несоблюдение правил автомобилистам грозит штраф в сумме 3 тыс. рублей.

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Все новости за 22.11.2017 г.»