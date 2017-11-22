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В Челябинске возле школ и детсадов инспекторы ГИБДД будут ловить водителей без детских кресел
22.11.2017 г. 16:32
Фото с сайта vtambove.ru
В четверг, 23 ноября, в городе пройдет операция по проверке безопасности перевозки маленьких пассажиров. Сотрудники ДПС будут останавливать машины и смотреть, пристегнуты ли дети. При выявлении нарушений водителям объяснят, как правильно перевозить ребенка в машине. За несоблюдение правил автомобилистам грозит штраф в сумме 3 тыс. рублей.
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