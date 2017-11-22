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Магнитогорцы боятся, что убивший молодого отца пьяный водитель Range Rover избежит наказания
22.11.2017 г. 13:54
Фото с сайта 74.мвд.рф
Жители города готовы выйти на митинг. Об этом сообщил один из пользователей в группе "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)" в соцсети "ВКонтакте". Также в интернете собирают деньги для жены и двух детей погибшего.
ДТП произошло в Магнитогорске во вторник, 21 ноября. 47-летний мужчина на Range Rover выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Geely MK, а после — в ВАЗ-2114. Водитель отечественной машины скончался. Он вез из роддома жену с новорожденным ребенком. Женщину госпитализировали с ушибами и сотрясением. Мальчик тоже находится под наблюдением врачей. Полицейские установили, что водитель Range Rover в момент ДТП был пьян.
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