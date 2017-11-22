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Дефицит бюджета Челябинской области в 2018 году составит 11,9 млрд рублей
22.11.2017 г. 13:44
Власти рассчитывают на уменьшение этой цифры при поступлении дополнительных денег. Планируется, что сумма доходов регионального бюджета в следующем году составят 139,1 млрд рублей, а расходы — 151 млрд. Такие данные министр финансов Челябинской ообласти Андрей Пшеницын озвучил на публичных слушаниях по формированию главного финансового документа.
Структура поступлений впервые за шесть лет может вернуться к докризисной, когда основным источником доходов бюджета Южного Урала был налог на прибыль. По словам Андрея Пшеницына, 16% средств в следующем году направят на ЖКХ, дороги, строительство сельское хозяйство. В развитие образования, медицины, спорта и культуры планируют вложить 37% бюджета. На публичных слушаниях проект был одобрен. В первом чтении депутаты Заксобрания рассмотрят его 30 ноября.
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