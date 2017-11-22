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Четверых южноуральцев будут судить за хищение у десяти банков более 37 млн рублей

22.11.2017 г. 13:42

Четверых южноуральцев будут судить за хищение у десяти банков более 37 млн рублей
Фото с сайта 74.мвд.рф

Эти деньги мошенники получили с помощью кредитов, которые оформили на родственников и знакомых по фиктивным документам. Южноуральцы убеждали близких инвестировать в их бизнес. По факту никакими организациями они не управляли. Средства, которые знакомые добровольно отдавали лжебизнесменам, мошенники расходовали по своему усмотрению.

Всего с сентября 2011 по август 2014 года преступникам удалось похитить у десяти коммерческих банков более 37 млн рублей. По данным областной прокуратуры, на два автомобиля и земельный участок обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направили в суд.

 

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