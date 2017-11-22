80% южноуральцев не знают правила дорожного движения

Фото с сайта tomsk.ru

Только каждый пятый участник исследования смог сдать виртуальный экзамен ГИБДД без ошибок. Автомобильный портал Drom.ru при поддержке региональных ГИБДД с 13 по 20 ноября провел конкурс «Битва знатоков ПДД». Участие можно было принять через мобильное приложение.

Всего на вопросы экзамена ответили более 20 тыс. человек из разных регионов страны. Челябинская область оказалась не на высоте – лишь 19% пользователей справились с заданиями. По общим итогам лучшие результаты показали автолюбители, имеющие стаж вождения менее двух лет. Это 20% от всех участников. Опытные водители заняли средние позиции.

Результаты конкурса показали, что лучше всего знают правила дорожного движения водители Приморского края, а автолюбителям Саратовской, Сахалинской и Магаданской областей следует освежить свои знания, так как они оказались на нижних строчках рейтинга.

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Все новости за 22.11.2017 г.»