Противники строительства часовни возле ЮУрГУ намерены провести общегородской референдум

Фото с сайта www.susu.ru

Они уже готовят документы в областную избирательную комиссию. Об этом корреспонденту "Челябинского эха" сообщил руководитель челябинского движения "Весна" Денис Ибрагимов. Также активисты обратились в прокуратуру с просьбой признать прошедшие общественные слушания незаконными. На них большинство горожан высказались за строительство часовни. Противники застройки сквера считают, что часть голосов была куплена.

«Мы выступаем не то чтобы против часовни. Мы выступаем в защиту тернопольского студенческого сквера напротив ЮУрГУ. Мы не хотим ни каких-то магазинов, ни построек подземных стоянок, ни каких-либо религиозных сооружений, потому что это место для отдыха студентов. Мы плавно движемся к тому, чтобы подать заявку на проведение муниципального референдума, если наши акции и еще какое-то наше взаимодействие с властями не будут услышаны. Мы надеемся на то, что будут проведены еще одни публичные слушания, на которые нас пригласят, чтобы мы высказали свою позицию. На первые просто согнали студентов за билеты в кино и противников часовни просто не было, то есть все единогласно проголосовали "за"», - сообщил Денис Ибрагимов.

Идея возведения религиозного сооружения возле челябинского вуза уже несколько лет вызывает споры. Одни горожане считают, что территорию нужно облагородить, в том числе построить церковь. Другие челябинцы предлагают реконструировать фонтан. В августе 2016 года на общественных слушаниях проект часовни был одобрен. Недавно глава Челябинска Евгений Тефтелев утвердил проект по планировке территории, согласно которому часовня будет находится севернее заброшенного фонтана.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 22.11.2017 г.»