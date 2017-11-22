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Половина челябинцев считает, что за экологическую ситуацию должны отвечать городские власти
22.11.2017 г. 13:35
Фото с сайта cheladmin.ru
Так на вопрос социологов ответили 55% респондентов. Исследование провели специалисты челябинского филиала Президентской академии. 40% опрошенных считают, что за состояние окружающей среды в городе должны отвечать сами жители. А вот 37% заявили, что следить за экологической ситуацией и принимать меры для ее улучшения должны губернатор и правительство области. Меньше трети респондентов считают, что этим должны заниматься заводы и транспортные предприятия. Столько же опрошенных полагают, что это дело президента и правительства России.
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