Половина челябинцев считает, что за экологическую ситуацию должны отвечать городские власти

Фото с сайта cheladmin.ru

Так на вопрос социологов ответили 55% респондентов. Исследование провели специалисты челябинского филиала Президентской академии. 40% опрошенных считают, что за состояние окружающей среды в городе должны отвечать сами жители. А вот 37% заявили, что следить за экологической ситуацией и принимать меры для ее улучшения должны губернатор и правительство области. Меньше трети респондентов считают, что этим должны заниматься заводы и транспортные предприятия. Столько же опрошенных полагают, что это дело президента и правительства России.

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Все новости за 22.11.2017 г.»