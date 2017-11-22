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Разбор полетов
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Дольщикам «Речелстроя» запретили устроить шествие с чемоданами в центре Челябинска
22.11.2017 г. 09:36
Фото с сайта vk.com/uralreporter
Поэтому сегодня с чемоданами они придут к нам - в студию "Челябинского эха". И расскажут, чем именно недовольны на этот раз, ведь власти объявили о планах по достройке домов. Гости в студии: Павел Наумов и Павел Попов. Со стороны правительства области ситуацию будет комментировать вице-губернатор Сергей Шаль.
Встречаемся в рамках программы "Разбор полетов" в 16.35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Трансляции в Facebook и "ВКонтакте".
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