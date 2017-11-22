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Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации Даниса Зарипова

22.11.2017 г. 09:17

Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации Даниса Зарипова
Фото с сайта www.metallurg.ru

Челябинский хоккеист сможет продолжить выступления в КХЛ с 23 ноября. CAS удовлетворил аппеляцию игрока и сократил срок дисквалификации с двух лет до полугода.

"После того, как поступят все необходимые документы, подтверждающие сегодняшнее решение, Данис Зарипов сможет заключить контракт с одним из клубов",пишет официальный сайт КХЛ.

Информация о дисквалификации хоккеиста появилась 25 июля. В пробе спортсмена, взятой после одной из игр чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017, обнаружили стимуляторы, диуретики и маскирующие агенты. Положительный тест на допинг хоккеист сдал во время выступления за магнитогорский "Металлург". В начале июля за несколько дней до дисквалификации Данис Зарипов перешел в "Ак Барс".

 

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