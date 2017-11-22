Депутат Госдумы Валерий Гартунг «поработал нянькой» во время перелета в Москву

Фото: Валерий Гартунг / facebook.com

Ему пришлось успокаивать плачущего 3-месячного ребенка, матери которого стало плохо на борту. Женщина в самолете "Аэрофлота" во вторник, 21 ноября, потеряла сознание. Из-за этого лайнер экстренно приземлился в Уфе и полетел в столицу после того, как пострадавшую эвакуировали из салона и увезли в больницу. Пока самолет снижался, ребенок потерявшей сознание женщины был на руках у Валерия Гартунга.

"В самолете сегодня довелось поработать нянькой. Во время перелета женщине с ребенком стало плохо. Слава Богу, на борту оказалась врач дорожной больницы Тихонова, оказавшая неотложную помощь – огромное ей спасибо! А мне пригодился опыт дедушки пяти внуков. Малыш успокоился у меня на руках и уснул! Самолет совершил экстренную посадку в Уфе. В Думу я, конечно, сегодня опоздаю, зато пассажирку удалось спасти", - написал депутат на своей странице в Facebook.

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