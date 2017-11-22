- 0 ... +2 C°
- -1 ... -3 C°
- 59.4604р. + 0.1858
- 69.8184р. + 0.1530
Депутат Госдумы Валерий Гартунг «поработал нянькой» во время перелета в Москву
22.11.2017 г. 09:15
Ему пришлось успокаивать плачущего 3-месячного ребенка, матери которого стало плохо на борту. Женщина в самолете "Аэрофлота" во вторник, 21 ноября, потеряла сознание. Из-за этого лайнер экстренно приземлился в Уфе и полетел в столицу после того, как пострадавшую эвакуировали из салона и увезли в больницу. Пока самолет снижался, ребенок потерявшей сознание женщины был на руках у Валерия Гартунга.
"В самолете сегодня довелось поработать нянькой. Во время перелета женщине с ребенком стало плохо. Слава Богу, на борту оказалась врач дорожной больницы Тихонова, оказавшая неотложную помощь – огромное ей спасибо! А мне пригодился опыт дедушки пяти внуков. Малыш успокоился у меня на руках и уснул! Самолет совершил экстренную посадку в Уфе. В Думу я, конечно, сегодня опоздаю, зато пассажирку удалось спасти", - написал депутат на своей странице в Facebook.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 21.11.2017 г. Самолет Челябинск - Москва вынужденно сел в Уфе: пассажирка потеряла сознание
- 20.11.2017 г. Дело о клевете на Валерия Гартунга передали в суд
- 09.11.2017 г. Авиакомпанию «Аэрофлот» оштрафовали за задержку рейса Челябинск – Москва
- 08.11.2017 г. В России еще на год заморозили выплату государственных долгов жителям
- 27.10.2017 г. Власти выделят авиакомпании «Ямал» 250 млн рублей на новые рейсы из Челябинска